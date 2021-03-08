炎熱的天氣，身上難免會有汗臭等氣味。一名男大生表示自己熱衷打籃球，所以球鞋多少會有點味道，某日他匆忙穿上打球穿的球鞋搭乘高鐵，聞到一股熟悉的潮濕氣味，本來還擔心味道是他鞋子發出來的，猛然抬頭看到前方女乘客將長髮披在椅背上，令他瞬間恍然大悟。

原PO昨（7）日於論壇《Dard》表示，他熱愛運動，尤其愛打籃球，所以球鞋都會有點汗水味。兩年前的夏天，他為趕搭高鐵回雲林老家，匆忙穿上平常打球的球鞋，才一上車坐下，便聞到一股潮濕且難聞的異味，「該不會是我的腳吧？」他趁著旁邊還沒有其他人入座時，低身、集中呼吸，聞了好一陣子。

男子表示前方的乘客頭臭，令他難以一度懷疑是自己的腳臭味。（圖／翻攝自Dcard）

正當他起身確認這異味並非出於自己時，一名打算要坐在他旁邊空位的女乘客，用滿臉困惑的神情看著他，此時，他突然發現前座的女乘客，一頭長髮披在椅背上，這才令他恍然大悟，原來這就是氣味的來源，他崩潰地直呼「前面的小姐妳這什麼意思？我可能要請妳先跟我的腳道歉，再來替我跟旁邊的乘客解釋，我不是怪人啊！」

貼文曝光後，不少網友笑歪，紛紛留言「原來是頭臭，不是腳臭」、「到底是什麼樣的頭髮，可以跟腳味一樣」、「隔著螢幕都有味道了，然後忍不住聞了一下自己的腳」、「能跟鞋子的味道搞混也太噁」。

(中時新聞網)