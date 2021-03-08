都更儼然已躍居為全民運動，新北市備受矚目的永和大陳更新單元3都更案，將預計於11月正式啟動招商，總面積約3,824坪，可望是下波建商聚焦的都更大案。

今年1月1日成立的「新北市住宅及都市更新中心」為全台第一、也是唯一地方層級的社宅與都更專責機構，透過企業化經營模式，提升社會住宅管理營運品質，並加速推動公辦及民辦都更。 在市長侯友宜的積極推動下，住都中心與市場處合作，以永和大陳地區更新單元3為首，日前啟動第一場公辦都更說明會。區內包含新生公有市場及老舊住宅社區，屋齡多超過40年，環境衛生欠佳、增改建情形嚴重、巷弄狹小，有公共安全疑慮。期盼未來更新完成後，提供居民舒適安心的居住環境與生活品質。

永和大陳社區居民期盼已久的公辦更新，將以更新單元3為首全速啟動，由今年初甫成立的「新北市住宅及都市更新中心」專責辦理，預計11月招商，明年會有具體進展。

日前舉辦的首場更新說明會，由新北住都中心董事長陳純敬率領專業團隊，面對面與居民溝通，要陪伴社區走完都更的路，現場約240位住戶參加。

大陳更新單元3的總面積約3,824坪，現有240住戶，其中約45%為私有地、55%為公有地，也是單元1、3、4當中，公有地比例最高者。區內包括新生公有市場及老舊住宅社區，屋齡大多超過40年，環境衛生欠佳、增改建情形嚴重、巷弄狹小，影響人車通行及消防安全，造成公共安全疑慮，未來更新完成後，可提供居民舒適安心的居住環境與生活品質。

新北住都中心董事長陳純敬表示，今年1月剛成立的住都中心為全台第一、也是唯一地方層級的社宅及都更專責機構，市府透過設置行政法人的企業化經營模式，引進民間專才，提升社會住宅管理品質及都市更新開發的彈性。

陳純敬表示，未來將提供公開、公正、公平的服務，多與民眾溝通，他也提醒，大家可以看看已經完工的大陳單元2，唯有彼此合作才能成功。

相較於民間都更實施者，陳純敬說明，行政法人作為實施者的差別在於，會針對一些基地條件不吸引民間業者、有迫切防救災改建需求的公益性質案件優先承做，且秉持半官方機構立場，不以最大利潤為導向，目標唯有全力協助社區促成都更案。

在市長侯友宜積極關切下，大陳單元3都更成為新北住都中心今年的首要任務，住都中心執行長汪禮國指出，中心正積極整合地主，接下來會用3個月時間陸續辦理說明會、小區座談會並逐戶拜訪，彙整住戶意見後，6月舉辦全區說明會。待整合達一定比例後，案件成熟度較高，才能降低地主疑慮、提升出資人意願，預計11月啟動招商，明年底有具體成果，期盼本案作為領頭羊，引領其他單元跟進。

據了解，有住戶擔心都更分回比例太低。汪禮國表示，住都中心可以確保單元3的分回比例絕不低於單元2，且審議速度會加快；至於最讓人頭痛的釘子戶問題，新北市府前年已發布相關規定，市長侯友宜也曾強調，所有程序正義都完成後，該拆釘子戶市府就拆，以維護多數人的權益。

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