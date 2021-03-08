鼓鼓呂思緯7日受邀擔任「富邦勇士Ladies &; Braves主題日」的開場演出及開球嘉賓，攜4位花式籃球員唱跳〈樂高〉帶來最熱力四射的演出，為激烈的比賽歡樂暖身。鼓鼓第一次為籃球賽開球，他說：「很開心，可被邀請在球場上表演，是件很光榮的事情，而且還能見到喜歡的球員林志傑。」

鼓鼓透露國小曾渴望參加籃球校隊，無奈身高不夠高，因為扁平足跑步格外辛苦，因而與校隊絕緣，不過好動的他沉浸各式各樣的運動，衝浪、滑板運動樣樣來，完全閒不下來，鼓鼓說：「我喜歡接觸新事物，唯一不變的是愛運動的那顆心。」

因為喜歡挑戰，鼓鼓參加競賽實境節目《全明星運動會》第二季，與各界好手相互競合，他說：「一直以來都喜歡挑戰，做自己不擅長的事，這次也是，不會因為跑的比別人慢就覺得比別人差，我知道我下次會跑的比自己快，可以做到的極限到哪，透過不同的運動更了解自己，在什麼位置發揮到自己功用。」

鼓鼓呂思緯攜4位花式籃球員唱跳<樂高>（富邦勇士提供）

鼓鼓游泳表演出色，觀眾為之驚豔稱之「飛魚鼓」，而昨也揭日曉萬眾最期待的分組結果，分在藍隊的鼓鼓也興奮發文說：「這陣子幾乎每天都相處在一起的家人們，我們是 Blue Ring」。

鼓鼓觀看比賽（富邦勇士提供）

他除了每週正式錄影比賽外，還得接受一週4至5天的集訓，一度吃不消，不過從1月至今快3個月的訓練期間，他表示身體已慢慢適應高強度的訓練生活。投入團隊生活的他，每回練習、比賽都會認真喊口號，帶動氣氛，儘管聲音己喊到沙啞，還不忘笑稱自己為「口號之王」。

而他與蕭秉治重新改編詮釋〈我們的主場〉，成為《全明星運動會》主題曲，也讓不少MP魔幻力量的歌迷直呼感動。接下來鼓鼓重回歌手身份，將在3月27日大港開唱帶來精彩表演。

鼓鼓為籃球賽開球（富邦勇士提供）

(中時 )