【愛傳媒陳玲玲專欄】大三元酒樓是台灣現存歷史最悠久的廣式餐廳！50年歷史的餐廳，維持傳統之餘，繼續創新，前一陣子鑽研老菜譜，復刻經典，讓幾經失傳的懷舊粵菜風華再現！

鎮店之寶——港式片皮鴨，師傅推著肥肥嫩嫩油油亮亮的烤鴨，做桌邊片鴨服務！俐落刀工切下油亮烤鴨，香味撲鼻而來！

餅皮是全麥口味的，全麥麵皮，帶著自然的清香，有韌性，與烤鴨超搭的！

配上小黃瓜、蔥絲、甜麵醬 ，選用宜蘭的櫻桃鴨，鴨皮又脆又香，咬下時嘎吱有聲，鴨肉軟嫩，鴨皮下方的一層油脂與鴨肉一起入口，肉香與油香交織，搭配嚼勁的餅皮，真是美味。

酸菜鴨肉湯，裡頭滿滿的酸菜，還有鴨骨與部分的鴨肉，越喝越有滋味，味道很有厚度！

富貴明蝦球，尺寸超大，豪氣的明蝦，鮮甜入味！

鴛鴦肥土雞，油亮的色澤，看起來就很美味！雞肉紮實有彈性，吃得出來是品質好的雞肉，肥瘦適中，吃起來不乾澀，兩種口味都好吃。

菠菜瑤柱羹，菠菜蓉是每天現做，用瑤柱熬煮的雞湯極鮮湯質入味，清爽鮮美！海鮮焗木瓜，獨特的招牌菜，融合台式風味的海鮮焗木瓜，內餡中還「藏」了個頭迷你的小鮑魚！

荔芋香酥鴨，酥香蓬鬆不油膩，鴨肉帶著芋頭的淡雅香氣，層次豐富，第一層酥油的酥、第二層芋泥的綿、第三層鴨肉的嫩，一口咬下多種口感！

除了宴席大菜，港點也是精緻可口，XO醬炒蘿蔔糕、手工燒賣、鮮蝦仁腸粉、芝麻燒餅等都十分精緻！

大三元連續三年獲台北米其林一星，維持傳統之餘，繼續創新！下次要來試試黯然銷魂的大三元秘製脆皮燒鵝！

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(中時新聞網)