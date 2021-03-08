縣議員張益生（左）指在竹東鎮公所設立原住民服務窗口，「原住民服務原住民，會讓族人更安心!」（羅浚濱攝）

縣議員張益生透過立委孔文吉協助，向勞動部爭取「多元就業開發方案」，在竹東鎮公所民政課旁設立「原住民服務窗口」，8日與鎮長張順朋及鎮代范國威等人揭牌，讓生活在竹東鎮的原住民也能用熟悉母語洽公。

張順朋指出，目前設籍在竹東鎮的原住民朋友有4300多人，加上流動人口共有1萬多人，比五峰、尖石原鄉人口數還多，讓竹東成為離開原鄉者的第二故鄉。

張順朋指「多元就業開發方案」，是勞動部建構民間團體與政府部門間促進就業的夥伴關係，設立專屬原住民的服務窗口後，原住民能就近諮詢相關公務問題，更能提供失業者在地就業機會，實質受惠，也象徵竹東不分族群，共同為地方服務的心邁進一大步。

張益生說，竹東有10個原住民族群上萬人在此生活、就學及就業，很多人對有關原住民的政策不了解，或常因各種因素不好意思申請，錯失了許多就業及失業應有的權益。

經立委孔文吉協助，竹東鎮都市原住民生活教育協進會向勞動部提出原住民文化教育推廣計畫，申請核准設立專屬的原住民服務窗口，對竹東鎮的族人來說是一大褔音。

「原住民服務原住民，會讓族人更安心!」張益生指以後原住民到竹東鎮公所洽公，有不明白的地方可以請找甘小姐服務，她會協助轉到各科室去處理。

張益生感謝勞動部、立委孔文吉、縣長楊文科、竹東鎮長張順朋、竹東鎮代會及竹東鎮都市原住民生活教育協進會的支持，讓生活在竹東的原住民族人能夠更安心的生活。

(中時 )