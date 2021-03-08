奧迪(Audi)執行長Morsch提出藍圖，奧迪要在2023年擁有自己的電動車(EV)電池生產工廠。

在周日媒體刊登的訪問，Morsch指出，在此方面，需要對工廠帶來更多價值創造，至今規劃的方案需要再擴展；公司已經對工會提出要求，再往前進一步，意即在此處的現場進行電池模組的組裝。執行長指的為在德國Ingolstadt市奧迪工廠進行生產，並排除工會疑慮。

在Ingolstadt市的首批奧迪/保時捷電動車款共用的PPE平台，應該在2023年開始啟用。另外，工會組織應該將奧迪Q4 e-tron車型以及奧迪2024年展示的旗艦計畫Artemis同樣地搬遷到Ingolstadt市和Neckarsulm市進行製造。

小型休旅車Q4 e-tron將在福斯集團的Zwickau市進行生產。Morsch表示，如果產量數字繼續提高，奧迪也將會要求將部分車款移回奧迪自家工廠生產。

奧迪所屬福斯集團近期電動化的動作不斷。集團最大品牌福斯汽車在上周五大動作公布2030年策略，新策略最大亮點為福斯原先規劃2030年在歐洲銷售35%電動車，一舉拉高到70%；該策略也符合福斯集團設定目標，在2035年完全退出燃油車的生產。

原先在產業界流傳的消息，目前進一步證實，十年後的2030年，福斯汽車在歐洲的銷售有70%為電動車。據了解，福斯在美國和中國的電動車銷售，應該會超過50%；如果再加上油電混合車和插電式混合動力車，屆時掛福斯品牌的車輛，應該看不太到燃油車。

福斯汽車的新方向非常重要，因為作為歐洲最大汽車製造商，福斯正在對其他競爭者施加更大壓力。

(時報資訊)