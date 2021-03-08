旺宏(2337)自行結算2021年2月合併營收為30.13億元，較1月增加0.2%，較2020年同期也增加8.5%。

旺宏未受到2月工作天數減少影響，單月營收仍在30億元以上水準；2021年1月至2月合併營收為60.19億元，再創同期新高，較2020年同期的55.33億元增加約8.8%。

今年第一季因疫情帶動的宅經濟及遠距需求仍強勁，使得旺宏營收可望淡季不淡。公司對於今年營運展望樂觀，今年會是更好的一年，所有產品線都是好的一年。

旺宏對今年三大產品線展望樂觀，其中，Nor flash可能持續缺貨，並預期記憶體價格今年平穩向上。

旺宏去年第四季營收101.58億元，以產品結構來看，Nor Flash占37%、Nand Flash占9%，ROM占比為45%、代工服務占比9%；去年四大產品線均有成長，今年看產品線也都是好的一年，有利營收再創新高。

旺宏去年營收創新高，2020年營收約398億元，全年獲利年增77%，每股純益2.9元。

(時報資訊)