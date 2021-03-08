近期國際銅價每公噸飄破9000美元大關，帶動3月份銅箔基板與玻璃纖維布皆調漲價格；另外業者表示，因銅箔基板缺貨，加上最近航運成本墊高，促使下游廠商拉高安全庫存，造成補充庫存力道強勁，亦成為銅箔基板與玻璃纖維布價格上漲原因。

3月最新報價顯示，銅箔基板調漲8%；玻璃纖維布調漲約3%；而環氧樹脂則調漲約10%。(商品行情網)

(時報資訊)