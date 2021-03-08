《商情》成本墊高 銅箔基板調漲8％ 15:072021/03/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期國際銅價每公噸飄破9000美元大關，帶動3月份銅箔基板與玻璃纖維布皆調漲價格；另外業者表示，因銅箔基板缺貨，加上最近航運成本墊高，促使下游廠商拉高安全庫存，造成補充庫存力道強勁，亦成為銅箔基板與玻璃纖維布價格上漲原因。 3月最新報價顯示，銅箔基板調漲8%；玻璃纖維布調漲約3%；而環氧樹脂則調漲約10%。(商品行情網) 《半導體》2外資齊讚瑞昱 最高上看600元 《盤中解析》電力不穩 回防15900 (時報資訊) #銅箔基板 #調漲 #玻璃纖維 #墊高 #庫存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑四寶 料高標配息 04:102021/03/08 財經要聞 《通信網路》工作日減＋缺料加劇 兆勁2月營收雙衰 08:192021/03/08 財經 IDC大缺貨 敦泰出貨旺到下半年 04:102021/03/08 證券．權證 油價連三漲 汽、柴油明調漲0.1元 14:352021/03/07 生活 雙利多 力旺2月營收創同期新高 04:102021/03/08 證券．權證 面板雙雄Q1毛利率 估2成起跳 04:102021/03/08 證券．權證 人事異動站 2月26日至3月4日 04:102021/03/07 專題周報 豐興全面調漲本週盤價 每公噸漲200～500元 11:212021/03/08 財經 車市喊燒 騰輝2021戰新高 04:102021/03/08 證券．權證 亞鄰最低價限制 汽、柴油各漲0.1元 18:112021/03/07 財經 台塑路州投資首重掌控成本風險 09:162021/03/08 財經 財經熱門新聞 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 殖利率第一樂章揭開序幕 - 財經 台達電 正在打造台灣另一座護國神山 - 財經 《光電股》富采2子公司 去年雙虧仍派利 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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