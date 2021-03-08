原料成本高漲，尼龍切片報價大漲；因產能受阻，近期國際原油價格直逼每桶70美元大關，觸逾2年高點，同步推助石化原料大漲，且市場看好需求前景復甦，以及下游尼龍和塑膠加工廠產能回升，在廠家回補庫存力道支撐，尼龍外銷價走升，3月份外銷報價漲近13%，站上每噸2100美元之上，而內銷報價也較前一個月大漲每公斤7元。

原料方面，石油腦和純苯也走堅，支撐己內醯胺CPL現貨飆漲，目前國內報價約報每噸1850美元左右，而遠東區現貨報價相對走高，來到每噸1940美元，創逾二年新高。(商品行情網)

(時報資訊)