韓國三星電子8日表示，本周將在韓國本土，開始販售一款新的5G平價智慧型手機。Galaxy A42是一款5G手機，將於12日在韓國開賣，價格相當親民為44.99萬韓元約400美元。同時，這也是目前韓國5G手機市場中，價格最便宜的。

其實，早在2020年，這款A42 5G就已在歐洲與東南亞地區一些特定市場發售。

三星A42搭配6.6英寸螢幕，超規格4鏡頭. 搭載4800萬畫素的主鏡頭，800萬畫素的超廣角鏡頭，以及兩個各500萬畫素的微距鏡頭與景深鏡頭。另外，手機正面有支援2000萬畫素自拍前鏡頭。

這款手機內建5,000mAh電量，具有4GB RAM與128GB內部存儲空間，支援外接microSD記憶卡，最高可擴充至1TB。

根據調研機構Counterpoint Research調查，三星2020年在韓國智慧型手機市占率最高為65％，其次是蘋果iPhone的20％，與LG電子13%。。

在全球智慧型手機市場內，三星希望可以透過平價化的5G智慧型手機，趁現在華為正受美國制裁期間，幫忙增加市佔率。

Counterpoint Research指出，三星雖保持在2020年全球智慧型手機領導地位，但市占率卻從20％降至19％，出貨量也從2.968億台減少至2.557億台。

市場預計，三星2021年將會推出更多支援5G系統的Galaxy A手機，包括A32，A52與A72。

(時報資訊)