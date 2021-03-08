帛琉泡泡正積極推動，外界好奇一旦成行，檢驗費用是否會包入旅遊團費？衛福部長陳時中是否親自前往帛琉、當首發團？陳時中8日笑說，「沒這麼好（好康）」檢驗費用的支付是商業行為，衛福部是制定規定、協調指定醫院等等，至於費用支付就尊重商業機制。

陳時中也透露，今天（8日）下午將舉行3部會次長會議，包含衛福部、外交部、交通部，把帛琉泡泡的綠色通道模式初步定案，但不是正式底定，尚待部長級會議確認。至於下一波有哪些國家具有旅遊泡泡的開放潛力？陳時中說，在沒有疫情國家之中，「越南」是保持還不錯，不過近來越南相對有本土疫情，還要觀察。

至於帛琉泡泡規劃旅客回台檢疫需五天，有專家認為沒必要，也有人建議返台後需要搭配血清、PCR檢測，陳時中回應，旅遊泡泡的事先評估非常重要，帛琉至今零確診，檢驗規格也是由台灣醫療機構設置、檢驗標準成熟，他對帛琉的防疫有信心，雙方會放寬相關檢疫規定，若去、回還要關十幾天，等於是空有「泡泡」之名，因此實際上路將朝向更自由的方向交流。

綜觀台灣周邊國家的疫情，中央流行疫情指揮中心「疫情監測組」組長周志浩說，「日本、韓國」有比較進步、疫情趨緩穩定，不過仍有相當的社區疫情，「大陸、香港、澳門」疫情看起來相當平順，而歐洲疫情則是往上升。

至於若國外旅客來台，持有新冠肺炎疫苗施打證明，可否縮短入境後的檢疫天數？陳時中明確回答，目前沒有（規劃）。

(工商 )