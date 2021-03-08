皇將（4744）受惠美、印兩大市場逐步恢復動能，自結2月合併營收4,978萬元，交出年增94.07％佳績。公司指出，全球進入疫後復甦時期，帶動客戶加強拉貨力道，今年營運展望審慎樂觀。

已走出新冠疫情陰影的皇將，2月份雖因春假工作天數略少，但在仍順利消化先前整線及單機訂單出貨，推升業績較去年同期成長；累計1-2月合併營收為1.11億元，年增41.67％。

皇將表示，新冠疫情也為製藥設備帶來新商機，在「零接觸」的防疫觀念抬頭下，藥品的自動化包裝產線即將全面取代人工作業，該公司研發的設備系統皆符合工業物聯網IoT的大趨勢，尤其在美國政府大力推動藥品供應鏈安全法案（DSCSA），未來溯源追蹤及監管系統將有一波升級及更新的明顯需求。

皇將表示，去年底已感受疫後醫藥設備市況增溫，客戶採購詢問度明顯提升，尤其全球醫藥兩大重鎮：北美及印度亦為皇將的主力市場近期這兩個市場的採購詢問案最為熱烈。去年底逐步解封回復運作，許多因疫情影響暫緩的詢問案已陸續轉換成訂單，樂觀預期在疫苗施打普及、疫苗護照制度推展下商旅將解禁，再加上貨櫃海運順暢度拉高，營運上可進一步加速疫情後的成長。

有鑑於人口老齡化、亞健康狀態與氣候環境變化以及各項傳染流行疾病的預防控制，對醫藥保健產品有龐大需求，皇將認為，大健康產業具極大的發展空間，先進的包裝技術與設備將成為大健康產業的堅強後盾。

皇將指出，大健康產業已是世界最大的產業之一，亦是經濟發展的重要引擎；全球市場將因疫情加速製藥擴產商機，未來各國針對醫藥、檢測防護及保健等產品的產線建置採購將有增無減，預期會再推升醫藥設備產業成長，對未來展望審慎樂觀。

(工商 )