「更生人」33歲杜男從2月份來在三重集美街學校附近公園強迫推銷，他專挑媽媽下手，強塞物品到學生、家長手中，要求對方掏錢購買，若不購買物品，就飆罵髒話，附近家長心生畏懼，許多人掏錢了事，校園安全受到嚴重威脅，三重警方獲報後，在一小時內逮獲杜男，並依強制罪送辦。

新北市議員彭佳芸表示，他的孩子就讀該校，最近家長群中不斷有家長陳情表示，學校附近有名可怕的男子強迫推銷包包給家長、學生，有不少家長很害怕，花錢了事被迫購買小包包，根據目擊家長描述，這名男子身材瘦小、平頭、戴鴨舌帽，皮膚偏黑，主要在學校附近一帶出沒。

彭佳芸說，他已經請轄區派出所在上學放學時間加強巡邏，也提醒自己走路回家的孩子，結伴同行，盡量不要落單；三重警分局秘書室則表示，已請中興橋派出所了解，偵查隊長鄭偉豪則說，獲報後立即調閱監視器，循線將杜男帶回分局調查。

據了解，杜男家住北市內湖，日前因為酒駕沒錢繳納因此服刑，最近出獄後，想要重新來過，於是自行購買小包包在三重集美街上販售，三重警方今天下午三點30分許，在三重區重新路靠近集美街找到杜男，請杜男到案說明，並以強制罪送辦。

(中時 )