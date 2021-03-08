新北市曹姓男子2019年間得知陳姓妻子想學爵士鼓，並經友人介紹認識吳姓老師，曹男將陳妻和2位子女到吳男教室學習，未料去年7月間，曹男查看陳妻手機，意外發現吳男傳給妻子的曖昧訊息，吳男寫道「我覺得跟妳做愛這2次真的很棒」、「希望妳種的草莓被大家看到」、「不想要妳一直吃避孕所以還是會戴」，曹男怒向法院提出賠償，新北地院近日判決吳男賠償50萬元。

判決書指，曹男知道陳妻想學爵士鼓，不僅為她支付全額學費，基於信任吳男的專業和人格，也將2名子女送去學爵士鼓，期間陳妻的手機訊息聲不斷，曹男查看後發現吳男傳給妻子許多露骨訊息，上面寫道「很希望妳種的草莓被大家看到耶」、「我覺得生理上還好，心理上可以沒套更舒服，但是我不想要妳一直吃避孕所以還是會戴、因為有套就是有隔一層的感覺啦大概就是這樣」、「我覺得跟妳做愛這兩次真的很棒，不誇張我覺得是我人生中最好的經驗。對於我的生理心理都是」。

曹男見狀認為，自身精神遭受莫大痛苦，憤而向吳男提告，求償500萬元。不過，吳男辯稱，未與陳女有超越一般男女社交分際的關係，傳這些對話只是為了幫助她離婚，製造出的假象，因為陳女曾多次向曹男提出離婚遭拒，曹男聲稱若陳女有別的對象，就會放她走，當時自己是陳女的朋友，考量陳女有輕生念頭才答應這麼做。

新北地院認為，吳男和陳女當時若非陷入熱戀，否則不會多次互傳露骨訊息，因此認定兩人有交往，而兩人交往已嚴重破壞曹男婚姻，造成他精神上的痛苦，因此判處吳男賠償50萬元，全案可上訴。

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