美股上周五(5日)終場收高，亞股周一(8日)早盤開高，但隨即在美國10年期公債殖利率再度逼近1.6%關卡，港股開盤45分鐘後急跌翻黑，上証指數、深證成指以及創業板等陸股3大指數急挫，午盤後跌幅加深，終場上証指數摔破3500點關卡，陸股也成為亞股重災區。

台股早盤反攻，盤中一度漲逾200點，隨著美債殖利率再度陡升，亞股早盤由紅翻黑，台股解套賣壓紛紛出籠，甫站上的萬六關卡隨即失守，午盤由紅翻黑，終場收在15820.11點，下跌35.12點。

隨著部分大陸科技巨頭紛紛跌入熊市，上証指數終場下跌2.30%、收在3421.42點，失守3500點關卡，成交額為4539億元人民幣；深證成指下跌3.81%、收在13863.81點，成交額為5254億元人民幣；創業板指數下跌4.98%、收在2728.84點，成交額為1864億元人民幣。中芯國際大跌3.18%、收在56.66元人民幣；陸股股王貴州茅台重摔4.86%，特斯拉電池大陸供應商寧德时代大跌6%。

截至滬深股市收盤，北向資金淨流出85.89億元人民幣，滬股通淨流出46.95億元人民幣，深股通淨流出38.94億元人民幣。

原物料題材夯，國際油價回到每桶70美元之上，港股3桶油、滙豐控股以及電訊股等個股重獲市場青睞，成為港股。陸股則是電子股、汽車股、生技醫療等板塊大跌，由電力股、傳統能源股逆勢上揚。

截至台灣時間8日下午2點55分，恆生指數下跌438.53點或1.51%、暫報28,659.76點。小米遭到羅素等指數編製公司剔除，股價開在23.9港元、大跌近2.45%，最新報價為22.5港元，大跌近8%。恆生科技指數下挫逾2%，跌破半年線。

(中時新聞網)