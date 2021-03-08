統一集團旗下藥妝通路「康是美」8日宣布，與全台最大的即時外送平台foodpanda攜手推出外送服務，目前全台已有50間康是美門市率先上線，上架近1,600項商品，從食品雜貨、彩妝美容、養生保健、家居清潔、個人護理、嬰幼兒用品，以及衛生紙、濕紙巾、衛生棉等日用品都有。

康是美指出，根據購物網站統計，女性客群在電商佔比已逾七成，女性喜愛購買的美妝用品或生理用品也成外送市場的重要板塊之一，因此康是美攜手foodpanda合作，首波上線的50間門市範圍擴及全台，從基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮到台東都有。

康是美表示，為慶祝康是美與foodpanda攜手合作，即日起至3月21日推出限時7折優惠，消費者只要訂購滿99元，輸入優惠碼「HICSM」單筆訂單可享7折優惠，最高可折抵100元，優惠碼數量有限，每個帳號限用一次。

(工商 )