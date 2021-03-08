上游原物料價格帶動產品單價提升；下游需求仍旺，加上產能增加，國內醫療手套原料NBR(丁腈乳膠)主要製造商南帝(2108)、申豐(6582)二月營收持續暢旺，年成長率都在1倍以上。法人預估，在2020年基期低，南帝、申豐預期今年第一季的年增率會有3位數。

南帝累計今年1-2月合併營收45.13億元，年成長率168.15%；申豐1-2月營收13.7億元，年增151.95%。

下游客戶需求增，訂單能見度強，NBR價格維持在高檔；南帝2020下半年起結束客戶年度合約價，報價提高。且在原物料價格上漲下，合約價持續穩在高檔，讓今年1、2月的營收年成長率都維持在150%以上。

東南亞地區醫療級手套廠需求持續增加，且多廠有擴廠計畫，因此對NBR的訂單量持續增加；申豐指出，現在全廠產能「全產全銷」供不應求，因此還有擴廠規劃。

市場指出，雖然疫苗問世，疫情可望趨緩；不過，包括馬來西亞Supermax等手套大廠，現仍持續有在各地擴產計畫，這對未來帶動南帝、申豐NBR乳膠出貨暢旺，有一定助力。

下游需求仍旺，南帝、申豐指出，今年上半年的訂單無虞，成長狀況可維持目前速度前行。

(工商 )