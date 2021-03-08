光良近日斜槓經營podcast。（星娛音樂提供）

光良新年開春展開報復性開唱，3月14、20日將分別在北、高2地舉辦新歌首唱會，這是他第一次前進高雄開唱，特別與高流合作，結合專輯《蕨類》概念，把之前去雨林拍的照片和家鄉旅遊帶去高雄展出，將音樂、藝術、書展3方跨界結合，讓歌迷到高雄聽演唱會同時，還能可以逛書局、看展，光良笑說：「希望大家推薦高雄夜市小吃給我，搞不好我們會在夜市相見歡。」

此外，光良最近經營podcast有成，日前推出《光說瘋良話》，斜槓當起播客闖出好成績，還吸引其他播客邀約上通告，其中有1個節目《童話裡都是騙人的》感覺是在嗆光良的經典歌〈童話〉歌詞，女主持人驚問：「會不會介意，用『童話裡都是騙人的』當名稱，會不會想告我們？」光良笑回：「才1句話，不會怎麼樣。」才讓主持人鬆了一口氣。

此外，Podcast節目女主持人也分享，自己的前男友曾唱光良〈童話〉告白，光良好奇問「那現在還有在一起嗎」？女主持人苦笑說：「他早已是人夫，『童話』果然都是騙人的，哼。」讓眾人笑翻，節目中，光良還分享自己聽聞民間故事，榴槤居然是鄭和下西洋時，如廁後所長出的神奇果實，因此果實太過於美味，令人「流連忘返」，後人諧音便稱之為「榴槤」，令眾人相當驚訝。

(中時 )