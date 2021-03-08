高雄市大樹區7日傍晚發生槍擊案，造成兩死。高雄市議員黃紹庭在臉書貼文指出，在短短的一周時間內，光天化日下，高雄市又發生了兩起的街頭槍案，頓時間港都四處槍聲隆隆，不禁令人憂心，難道高雄已成為名符其實的「慶記之都」了嗎？

黃紹庭說，高雄市在邁邁市長主政之下，治安每況愈下、數據全面翻黑，今年一到二月間，重大刑案發生次數高居全台六都之首，治安敗壞、槍枝泛濫，高雄市民要如何「安居樂業」？更遑論成為民進黨口口聲聲所號稱的「宜居城市」？

尤其，昨天發生在高雄大樹區的街頭槍擊案，嫌犯還是一位家暴保護令執行中的列管者，居然可以隨隨便便拿出槍枝公然犯案，難道保護令形同虛設？管制者不是應該要被定期訪視？我們警局的家防官真的有落實預防工作嗎？陳其邁市長，請問你的「社會安全防護網」到底出了什麼問題？

黃紹庭還說，陳其邁補選上任至今才半年多，高雄市警察局長卻已經兩度更換，看來，一再地換警察局長，高雄的治安也沒有變好，反而坐實警界高層人士政治鬥爭之說，造成基層警員整體士氣浮動，更讓不肖之徒能趁虛而入，導致治安問題變得層出不窮，就連上周嘉義綁架案的歹徒，也選擇逃亡到高雄來，不知是否也是因為高雄的治安敗壞之故？

去年8月高雄市長補選時，陳其邁號稱「光榮回歸」，誓言要「兩年拼四年」，結果如今還沒看到高雄要怎麼「光榮」，不但市政問題百廢待舉，連與市民朋友生命財產最息息相關的治安問題，也令人搖頭！槍枝泛濫，連一位麵包師傅都能拿出手槍，擊發10枚子彈，讓市民不寒而慄。一個無法保障讓人民免於恐懼的自由政府，又有何資格自誇執政品質保證？

(中時 )