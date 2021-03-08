三星蔥農、梅花鹿、迷你驢互動體驗一次滿足

【旅遊經 洪書瑱報導】

宜蘭農場旅遊新亮點，原宜蘭農場──「星寶」，現在除了提供遊客葱體驗外，現在再增「鄉間小路」，於明(3/9)開幕，也就是遊客除了體驗當一位「三星蔥農」，並還能與「梅花鹿」、「迷你驢」互動體驗。為了迎慶新亮點，明(9)日起至3月31日止，邀請宜蘭人帶路，只要同行的家人朋友有一位是宜蘭人，即身分證字號為G開頭的宜蘭縣民，同行友人即可享有4同行1人免費(憑身份證，不限平、假日，限同票種)。

有一個「蔥農」的休閒體驗

宜蘭農場新亮點「星寶l鄉間小路」

「星寶l鄉間小路」提供近距離動物互動，目前有5隻小梅花鹿

小鹿正在看流蘇的新芽

宜蘭農場「星寶l鄉間小路」

冬季的落羽松與迷你驢

像電影史瑞克中的迷你驢

大年初二、初九出生的迷你驢寶寶，都非常親近人

位於三星「星寶體驗農場」，提供葱休閒體驗已達10年之久，今(2021)年將有不同的旅遊新亮點，將增新場域成為「星寶l鄉間小路」，不僅保留原有的葱農體驗，現在再提供近距離動物互動，目前有小梅花鹿5隻，還有像電影史瑞克中原本4隻迷你驢成員外，還有分別於大年初二、初九出生的迷你驢寶寶，6隻迷你驢們都非常親近人，在導覽員的引導下，讓遊客5分鐘內就可以和梅花鹿及迷你驢變成好朋友！

「星寶l鄉間小路」園區採純白色調，除了讓遊客「葱農」的體驗農家生活，還有在園區內自在穿梭的梅花鹿和迷你驢外，為了景觀環境還種植超夯的「落羽松」、「四月雪」─流蘇，為不同的季節增添不同的景觀美景！

除此之外，農場咖啡廳同步推出宜蘭美食，包括：頭城排隊必吃美食「奶酥人」+「流淚吐司」，讓消費者不用排隊就可以悠閒吃到宜蘭美食；還有”GODIVA”醇奶、新鮮水果氣泡飲、蛋糕等多種點心等。

「星寶體驗農場」

資訊：

◎.地址：宜蘭縣三星鄉東興路7-5號◎.動物互動全票：＄200元(含一把牧草或草粒，以及50元抵用券)。◎.動植物聯合套票：＄350元(含一把牧草或草粒，以及50元抵用券+三星蔥田導覽、拔蔥、洗蔥、蔥派DIY、三星蔥伴手禮（原價400元）。◎.為了顧及遊客旅遊品質，入園採預約制，網址：(

)，4-7人1名免費，如4人預約3位；8-11名優惠2名，也就是成行者逢4的倍數即增優惠一名。兒童6歲以下(含6歲)免門票，在預約時須備註人數！

圖片：業者提供

(中時新聞網)