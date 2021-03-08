大陸外交部長王毅日前談到台灣問題時，強調世上只有一個中國，兩岸必將統一，更強調一個中國原則是中美關係的政治基礎。對此，資深媒體人趙少康也反問王毅3個問題，為何兩岸要統一？若統一要如何統一，及何時統一？他認為，大陸應要以理說服台灣統一的好處，這樣才能爭取更多台灣人民的支持。

十三屆全國人大四次會議昨（7日）在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。對於台灣問題，王毅強調3點：首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識；其次，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變；第三，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間。

對此，趙少康今（8日）在其主持的網路節目《鄉民來衝康》上表示，王毅稱兩岸必然統一，他要問的是，為何要統一？大陸要跟台灣統一，就要說明兩岸統一的好處，「不能說我就是要跟你統一，不統一我就打你，這就惡霸了啊」！所以大陸要用道理說服台灣統一，這樣才能爭取台灣人的認同。

趙少康接著指出，其次的問題就是兩岸要如何統一以及何時統一？王毅並未提及統一的時程和方法，僅強調「必然統一」，且王毅的論調早已老生常談，並非最近的言論。趙強調，他要問王毅這3個問題，首先是統一有何好處？其次就是要說明如何統一，以及何時統一？

同台的資深媒體人陳鳳馨認為，王毅的話很清楚在畫紅線，並提到趙少康之前曾說過的，「台灣是中國的核心利益，台灣是北京的核心利益」，她要問的是，請問有哪個國家會將台灣當作核心利益來為台灣拚戰到底？王毅的話要用這樣的心態來解讀。

(中時新聞網)