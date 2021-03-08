台南下營鵝肉開發周邊加工產品，鮮切熟食都有，方便消費者選購。（莊曜聰攝）

各式鵝肉料理令人食指大動。（莊曜聰攝）

台南市現有3個休閒農業區，為加強行銷，提高農業產值，積極輔導農民或業者投入，畫設休閒農業區，去年包括東山、後壁等地都開始推動，今年初新化、龍崎、左鎮一帶也籌設南168線休閒農業區，現在下營結合白鵝、蠶桑、文旦、黑豆四寶，推動下營「A贏」休閒農業園區，南市府農業局拚今年4處都能通過核准，8日在下營田媽媽餐廳在舉行籌備成立大會，並推廣在地鵝肉料理。

南市現有休閒農業區，分別是左鎮化石園區旁的左鎮光榮休閒農業區、梅子主要產地的楠西梅嶺休閒農業區，以及鄰近黑面琵鷺保育區及豐富漁業資源的七股溪南休閒農業區，均是在縣市合併前成立。

下營區是重要畜牧區，以豬、雞、鵝、鴨等為大宗，其中鵝場飼養約5萬隻，出產的鵝肉品質優良，加工產業也發達，台19甲公路沿線鵝肉料理店林立，在饕客口中有「鵝肉公路」稱號。

台南市長黃偉哲指出，下營區黑豆蔭油、蠶絲被都是暢銷農特產，出產的文旦屢屢獲獎，鵝肉又是南市最大產地，加起來就是四寶，硬體上市府也打造田園景觀步道、公園涼亭、停車場等公共設施，替休閒農業區的成立奠下基礎。

下營休閒農業區籌備委員會8日成立，南市府農業局協助行銷，端出蜜汁燻茶鵝、黑豆鵝肉湯、和風鵝肉沙拉、三杯鵝肉滿滿一桌料理，香味撲鼻，未來希望藉由休閒農業區畫設，整合資源發展六級化產業，提供遊客更多元的農遊服務。

現在6都之中以桃園市由休閒農業科專責處理，2015年迄今已設立8個休閒農業區最多；台中也有11個休閒農業區，台南市是農業生產重鎮，具備先天條件，近來要急起直追。

(中時 )