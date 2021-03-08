市議員楊正中說，女性勞參率低和女性要在家帶孩子有關；建議政府用實質行動協助婦女兼顧家庭及事業。（陳世宗攝）

慶祝國際婦女節，台中市女性勞參率50.7％，僅優於桃園市的50.2％，屬於六都後段班，顯示還有很大改善空間。市議員楊正中說，女性勞參率低和女性要在家帶孩子有關；建議政府用實質行動協助婦女兼顧家庭及事業。市府強調，健全托育環境，減輕家長負擔，一直是市長盧秀燕理念。

楊正中指出，面對台灣人口去年度，開始呈負成長衝擊，即便台中去年人口創新高、但新生兒數卻是歷史新低；中央為提升生育率，將於今年8月起提高育兒津貼及托育補助，但光出錢補貼家長費用還是不足。

楊正中說，根據衛福部國民健康署所發布的家庭與生育調查報告，已婚女性及男性目前尚無子女或僅有1名子女者，不希望多生孩子的主要原因，以「經濟負擔太重」所占比例最高；如要改善家庭經濟就要支持女性投入職場就業，鼓勵雙薪家庭未來繼續生育。

楊正中表示，普及的平價公共托育服務量，才能讓新手爸媽不用再為孩子教育銜接和無照顧孩子的幫手而煩惱，台中市政府現在力推公托公幼倍增和到宅坐月子服務；他建議公托倍增應要朝徹底公共化才能迎頭趕上，建立友善職場和托育環境，讓婦女能夠安心就業、安心托育。

社會局強調，台中市除托育費用六都最低，去年也達到「公托倍增」目標，今年預計還有13處公托和5間親子館開幕；社會局持續積極佈點規劃到50處，達10倍增打造友善育兒城市，分擔家長照顧壓力，鼓勵及協助女性產後重回職場。關於到宅坐月子、托育資源等服務強化，正蒐集各縣市經驗研擬相關計畫中。

(中時 )