外資連三賣、權王痛失600關，集中市場開高收低，多頭白忙一場。美股上周五彈升，提振亞股今日多頭士氣，台股集中市場也跟上多頭腳步，開高88.14點後，由光電、航運、塑化等概念股帶頭衝鋒，引領權值大軍向上挺升，大盤快攻5日線、月線，迅速登上萬六關，最高來到16074.97點，惟10:30過後，權王台積電(2330)、聯發科(2454)等賣壓轉沉，鴻海(2317)、國巨(2327)、台達電(2308)等電子龍頭陸續中箭落馬，大盤萬六關再度失守，多空並於15900~15950處展開對峙，股王大立光(3008)成為撐盤主力。

尾盤賣單調節台積電、大立光、鴻海、金像電(2368)、旺宏(2337)、裕民(2606)、明安(8938)等，台積電600關終究失守，大盤也翻黑收跌35.12點、為15820.11點，總成交值縮減至2813.13億元，5日線、月線、萬六關得而復失。

籌碼面，今日外資進入連三賣、但賣超力道縮減至167.0069億元，投信買超17.1314億元，自營商賣超34.2639億元，三大法人賣超184.13億元。統計上周，外資賣超715.43億元，投信買超33.51億元，自營商賣超63.37億元，三大法人賣超745.28億元。外資3月以來賣超882.44億元，今年以來賣超2813.75億元。技術面，目前5日均線15948.07點、月線15967.24點；5日RSI為35.58、10日RSI為45.34；9日K值為26.50、9日D值為36.47。

分析師指出，台股權值股三王無力，由二線塑化及金融股撐盤，萬六及月線得而復失，以技術面觀察，大盤短、中線難脫整理格局，而外資在現貨方面，4個交易日已賣超台股逾700億，在期貨市場，上周五空單留倉逾2.5萬口，可看出來外資心態偏空，操作上需提高風險意識，不宜隨便搶反彈。

盤面上，沙國石油設施遭到攻擊，周一布蘭特原油期貨漲破每桶70美元大關、美國原油期貨觸及兩年多來新高，今日台塑四寶、二線塑化股強勢，台達化(1309)、亞聚(1308)亮燈漲停，華夏(1305)、台塑化(6505)、台聚(1304)、聯成(1313)、台苯(1310)、中石化(1314)等聯袂齊揚，成為今日撐盤要角之一。法人估面板雙虎Q1毛利率2成起跳，今日股價雙雙開高上漲，其中，群創(3481)搶攻低軌衛星商機爆發，後市看好，盤初股價一度漲逾3.6%，雖尾盤漲幅快速縮減至0.3%，但氣勢仍更甚翻黑的友達(2409)。上周五BDI指數漲逾2.5%，陽明(2609)、長榮(2603)今順風而上，雙雙重返5日線上。

分析師指出，外資今年來大賣台股2,647.03億元，晶圓雙雄台積電、聯電淪為主要提款機。不過，內資積極聯手護持，對抗外資賣壓，特別是八大公股行庫大買657.66億元，致力穩固多頭信心。分析師預期，台股短線將在月、季線間震盪整理，今日電子資金比重不到6成，台積電跌破600關，電子族群恐進入休息狀態，操作上暫時不宜有接刀的動作，保守看待為宜，而隨著資金輪動至傳產等低基期族群，短期受制電子權值上檔壓力沉重，台股想要向上突破並非易事。

(時報資訊)