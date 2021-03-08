「一直控制不住的經血，害怕自己要撒手人間了」，類血友病患者蔡小姐回想，當年國中初經來潮一度因經血過量貧血導致失去視力。醫師提醒，經後若出現血流不止，當心可能罹患凝血功能問題的「類血友病」！台灣血栓暨止血協會表示，全台約有2萬3千名類血友病患者，但有超過98％的患者未能抓出；提醒女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，有可能為類血友病。

現年40多歲的蔡小姐說，回想起初經剛到時，竟發生經血不止，甚至一度因貧血失去視力，住院一個月後才控制「失血」，還因此休學，後來才知罹患了「類血友病」。

另一位今年高一的病友彭妹妹去年因經期長達3周、每天超過12片夜用加長衛生棉、排出50元硬幣大小的血塊，每到經期夜晚都睡不滿四小時，中途就要起來檢查、更換衛生棉，嚴重影響生活品質。

根據台灣血栓暨止血協會表示，台灣約有173萬女性為月經量大所困，根據國內針對月經過量且有貧血問題女性所做的研究，當中有16％為類血友病患者，推估全台約有2萬3千名類血友病患者，但有超過98％的患者未能抓出，僅300多人有確診，並領有重大傷病卡。

台灣血栓暨止血學會理事、中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫指出，很多女性誤以為經血過量是體質因素，直到出現合併流鼻血、牙齦出血或經期血流不止狀況才求診血液科，是類血友病患者難以發現的主因。

台灣血栓暨止血學會創會理事長沈銘鏡表示，血友病主要為性聯遺傳，故超過95％病友皆為男性，因此常被認為是專屬於男性的疾病，而類血友病則是非性聯遺傳，患者男女比例相近，男比女約4：6，是在女性中為最常見的止血異常疾病。

長期忽略類血友病問題可能會有生命危險，因此學會也在今年推動「經血過量123」自評，提醒女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，有可能為類血友病。類血友病目前已有合成藥物，或含有VWF的凝血因子濃縮劑作為主要治療方式，合併輔以抗纖維止血藥物或口服荷爾蒙進行治療，獲得妥善控制。

(中時 )