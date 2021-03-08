在美股與美債殖利率持續干擾下，亞股上週走勢延續前一週的不平靜，保德信投信指出，美股持續修正，外資對亞股的態度也轉趨保守，不過賣超力道持續縮小；上週台灣與南韓雙雄仍為亞股苦主，其中台股遭外資大舉提款近28億美元，為亞股吊車尾市場，南韓股市遭賣超逾11億美元，金額為亞股第二高。值得注意的是印度股市重獲外資青睞，上週回補近10億美元，泰國則吸金2.16億美元，為去年11月中旬以來單週最高買超金額。

不過，由於近期美股、陸股等指數已相繼回檔至月線位置，在低接買盤承接之下，保德信投信表示，上週亞股除了台股之外，全數股市週線都收漲，有外資加持的泰股、印度、馬來西亞股市更是分別大漲3.16%、2.66%、1.42%表現最佳，菲律賓股市上漲1.27%亦不俗，即使是外資賣超重點市場南韓股市，上週也力守正報酬0.44%。

整體來看，年迄今亞股資金流向仍多為失血狀態，台股遭提款近94億美元最多，再來是韓股的81.52億美元，泰國、越南、菲律賓、馬來西亞也同步為資金淨流出，相較之下，雙印市場獨獲國際資金青睞，印度股市獲得近60億美元買盤加持，印尼股市也有逾10億美元資金挹注。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期盤面類股輪漲頻繁，主流電子股漲多回跌、具評價優勢及漲價題材的傳產股支撐盤勢，短期台股將隨國際股市震盪，不過，放眼全球寬鬆資金環境不變之下，台股仍具投資利基，投資人宜逢低時由台股基金介入，既不漏接傳產與電子股的漲升機會，也能參與台股未來的成長契機；至於近期指數整理過後，預料上漲動力將轉為溫和成長，而外資對台股的動向也為後市重要參考指標。

(時報資訊)