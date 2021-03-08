綠博中打造「新北館」，販售新北有機三寶番薯、綠竹筍、山藥外，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業設施，展示有機農業願景。（許哲瑗攝）

宜蘭縣每年春季的大型活動綠色博覽會，將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場，宜蘭縣長林姿妙8日合體新北市長侯友宜合體宣傳表示，現場除了打造「新北館」展售新北有機三寶番薯、綠竹筍、山藥外，3月27到4月2日為限定「新北周」，新北市民一率比照宜蘭縣民100元入場。

宜蘭綠色博覽會開辦將近20年，今年邀集新北、花蓮、彰化等縣市共同參展，主題連結聯合國「全球永續發展目標 SDGs」，將生態物種保育、氣候變遷行動、智慧農業、永續漁業、再生能源、減塑倡議融入策展，林姿妙、侯友宜今在新北市府合體宣傳，邀請民眾造訪。

「有機，會更好！」侯友宜說，感謝林姿妙縣長熱情邀請，新北市400萬人口，是全台最大的消費地，今年將在綠博中打造「新北館」，販售新北有機三寶番薯、綠竹筍、山藥外，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業設施，展示有機農業願景，希望所有人都能在過程中看到「有機」的價值。

侯友宜也說，3月27號到4月2號是新北週，新北市民或身分證F開頭的民眾，不分平日、假日，門票一律比照宜蘭縣民只要100塊，比原票價250塊半價更優惠，邀請新北市民造訪。

林姿妙介紹，宜蘭綠色博覽會選在戶外開闊的武荖坑風景區舉辦，融入400年前西班牙文學中的夢想騎士唐吉訶德精神，以大型藝術裝置、定目偶劇、全新創作歌曲、主題館專區展覽，召喚更多為環境奉獻的勇士，除了能體會一年一度的春季盛會外，園區青山綠水、風景秀麗，也非常適合郊遊踏青。

(中時 )