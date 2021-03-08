農曆春節後是轉職的高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，即日起到3月底將馬拉松式的舉辦57場徵才，共釋出超過4500個職缺，包括電子、電機、化工、資訊、服務等各式工作求才，近來營造業缺人，有企業徵營造工程師，開出1個月60K高薪，想轉職或待業中的民眾可以好好把握機會。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，雲嘉南地區57場徵才活動中，台南區有30場共3257個職缺，群創光電徵製程設備工程，薪資從41至51K起跳都有；嘉義區7場徵才619個職缺，雲林區20場徵才提供655個職缺，其中利勤實業徵營建工程師35至60K，還有機會外派工作。

雲嘉南分署配合中央各項防疫政策及求職求才需求，年後實體徵才皆以小型或單一廠商徵才為主，3月份配合雇主需求，幾乎每天都有徵才活動，防疫措施不可少，包括替求職者量測體溫、手部消毒，在雇主面談區、民眾填寫區及座位空間的安排上都拉大間距，每場徵才的詳細內容也同步刊登在台灣就業通網站，鼓勵民眾在家上網投履歷。

分署也建議待業中或是計畫轉職的民眾，善用政府資源培養一技之長，分署自辦15種職類的職前訓練課程本次開設15種職類、預計招訓325人次，在職訓練課程則有38職類、招訓693人次，其中自辦職前學費全免，詳細開課內容及徵才訊息可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心，或上雲嘉南分署官網及台灣就業通網站查詢。

(中時 )