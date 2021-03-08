總高度達192公尺的「聯聚中雍大廈」，為目前中部最高商辦大樓。（盧金足攝）

台中市七期「聯聚中雍大廈」廣場的巨人雕塑主題為「行」，象徵台商行遍全世界的打拚精神。（盧金足攝）

面對新冠肺炎疫情衝擊，台中不僅投資產業指標在去年第四季創下「商業登記家數成長」、「商業登記資本額成長」、「公司登記家數成長」六都第一，台灣三大方案件數也是全台第一，加上民間投資，總計有7531億元，平均每三天就有一案投資台中，平均每天有9.3億元投資額，積極打造富市台中。

市長盧秀燕表示，台中經濟雖受疫情影響仍然逆勢成長，公司登記家數相較於2019年不減反增，於2020共增加3900家左右，未來也將繼續打造更好的投資與就業環境，以自身成績為標竿繼續努力。

隨著中部台商大量回流投資置產，七期不只豪宅產品熱銷，更帶動商用不動產買氣，七期商辦產品去年整體成交量達147件、年增兩倍，近幾年來，成交單價平均以4.5％至6.8％穩定增漲。依最新實價登錄資料，指標型豪辦「聯聚中雍大廈」成交34樓兩戶，交易總額達3.2億，每坪單價達69萬。

高力國際統計，今年商用不動產加上土地交易額，累積已達4190億元，在疫情衝擊之下仍高於去年水準，顯示投資人對商辦投資市場具信心，台中更成為進駐大本營之一，國內外企業持續加碼投資設廠、設立公司。

七期商辦產品成交量大增，租金行情也水漲船高，成交量最多為市政北七路「親家市政廣場」，全年交易量高達93筆；被譽為豪辦之王的市政北七路「聯聚中雍大廈」，成交均價每坪直逼60萬元。

仲介業者認為，豪宅品牌跨足豪辦的品牌效應外，「聯聚中雍大廈」為企業總部自用產品，坪數規格及建築品質非一般商辦，創造出來的價值性，獲追求傳承及創新的企業青睞，進駐該商辦也被視為旗鑑商辦的指標。

從公司登記資料觀察，公司資本額五億以上之中部企業，多集中設立在台灣大道沿線、七期以及工業區，其中台中七期為新市政中心，媲美台北信義區，百貨公司、星級飯店環繞，一線開發商紛砸重金於此打造頂級豪辦，總高度達192公尺的「聯聚中雍大廈」，目前中部最高商辦，獨特的區域位置，以及高端市場定位，在七期商辦隱形冠軍坐鎮的冠軍大樓。

台中市招商引鳳還巢奏效，經發局統計，投資台灣三大方案全台814案，便有172家投資台中，件數高居全台第一，1.2兆元投資金額便有2,115億元挹注台中，相當平均每4.6天就有1案投資台中、每5家就有1家在台中、每6元就有1元在台中。

台商回流，不只工廠與科學園區一地難覓，商辦市場需求量增大，以揭露成交紀錄來看，每坪55萬至70萬元之間，為雙北以南最貴豪辦，買家不少是中部隱形冠軍企業，包括帽子大王全成製帽，窗簾大王億豐工業、黏扣帶大王百和興業、大慶證券等。

本身為台商的聯聚創辦人江韋侖，有感台商在全球打拚精神，除了大器開放廣場成友善空間，特別在時光紀念碑撰寫生命感言，「人生有定數、悠然一甲子、處世情義理、風生多美好」，將中雍大廈企業主珍視的物品留在時光膠囊，相約六十年後再開啟，一甲子約定，凝聚企業三代人的情感。

(中時 )