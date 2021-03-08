華新科（2492）受到2月工作天數減少影響，單月營收降至29.9億元，月減19.5％、年增56.3％，為最近九個月以來相對低點，累計前2月營收年增70.7％。

華新科8日盤後公告2月營收，單月合併營收29.9億，較1月減19.5％，與去年2月比增56.3％，累計較去年增70.7％，華新科表示，雖終端需求仍強，但因農曆春節期間工作天數減少，致營收呈現月減年增狀態。

國巨2月營收守住7字頭 寫同期新高
智易2月營收寫歷年同期新高

(工商 )

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