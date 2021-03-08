華新科2月營收月減近2成 寫9個月新低 15:302021/03/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）受到2月工作天數減少影響，單月營收降至29.9億元，月減19.5％、年增56.3％，為最近九個月以來相對低點，累計前2月營收年增70.7％。 華新科8日盤後公告2月營收，單月合併營收29.9億，較1月減19.5％，與去年2月比增56.3％，累計較去年增70.7％，華新科表示，雖終端需求仍強，但因農曆春節期間工作天數減少，致營收呈現月減年增狀態。 國巨2月營收守住7字頭 寫同期新高 智易2月營收寫歷年同期新高 (工商 ) #華新科 #月營收 #工作天數減少 #比增 #減近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤凱2月營收1.4億元 續創歷史新高 14:332021/03/08 財經 兩岸車市旺 東陽2月OEM事業營收倍增 09:402021/03/08 財經 技嘉三大產品線齊揚 2月營收站同期新高 17:312021/03/08 財經 玉晶光2月營收觸底 創2019年4月以來新低 17:502021/03/08 財經 《電子通路》同期次高 聯強前2月營收增3成 15:072021/03/08 財經 華宏前二月營收 年增近三成 04:102021/03/08 產業．科技 《光電股》華宏2月營收創6年同期高 Q1樂觀 08:192021/03/08 財經 上游訂單湧 京元電、雍智3月營收拚新高 04:102021/03/08 證券．權證 銷量增加、單價調升 乳膠廠南帝、申豐2月營收持續爆增 15:262021/03/08 財經 《半導體》群聯2月營收雙衰 Q1氣焰仍高 15:242021/03/08 財經 緯軟2月營收年增25.3％ 寫同期新高 18:012021/03/08 財經 財經熱門新聞 股市暴跌元兇另有其人？ 美債一夕轉空頭 獵殺規模飆1.3兆 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 5檔翻身股 銅板變金幣 - 財經 別管台積電了 股神驚天動作洩2種股票大爆發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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