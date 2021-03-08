新竹一名警察PO文，指自己穿便服去學校做宣導，回程買午餐等便當時，另一名穿著制服的警察也進來點餐，結果店長跳過原PO，把便當先給這位後來的警察，並對原PO說：「那個警察在執勤，在幫大家做事，所以我就先包給他。」原PO完全不介意，感動地表示「這種貼心跟尊重很棒」，暖心文立即被轉發，逾3000名網友按讚。

原PO在臉書社團「新竹大小事」分享親身經歷，當天他宣導完犯罪預防及交通安全後，回程的路上見到交通隊員警正在處理車禍，由於現場沒什麼血跡、也沒有掉落的鈑金，他認為案件應該處理得差不多了，便直接去買午餐。

「我的外帶號碼是29號，當下是25號，我站在旁邊等」，沒多久，剛剛處理車禍的員警跟著進來，簡單點了一個便當。原PO心想，該不會有人拍他穿制服買便當，然後上網公開吧！四處張望了一下後，更讓人驚訝的事情發生了。

店長二話不說，把做好的便當給這位後來的員警，跟他說：「辛苦了」，再轉頭告訴正在等的顧客，他之所以讓員警先取便當的原因，原PO聽了大讚，特地分享過程，也要向體恤警察辛勞的店家說聲謝謝。

網友推爆，直呼要用新台幣讓這間店下架，「以前正義魔人真的很有事，警察也是人，為什麼不能穿制服買便當」、「無限期支持警察穿制服用餐」、「這家店東西好吃，服務不錯」、「推豬腳飯」、「他們對待外送員更客氣，大家都知道」。

(中時新聞網)