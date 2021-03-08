台南市議員吳禹寰（中）借來2隻於2月4日出生，身長僅23公分的小奶貓到現場對比，希望動保處重視早期結育並不適合TNVR。（洪榮志攝）

2隻於2月4日出生，身長僅23公分的小奶貓。（洪榮志攝）

最近網路流傳有「巴掌大」的流浪幼貓，被動保團體抓去結紮，但因太幼小，3隻中死了2隻，另1隻也奄奄一息，引發撻伐。多名台南市議員8日批評現行TNVR政策為結紮而結紥，根本就是殘害生命；台南市動物防疫保護處長吳名彬回應說，目前全台各縣市都沒列出施行規範，台南市將盡快邀請學者專家與獸醫及動保團體研商，訂出浪犬貓結紮月齡的規範與施行要點管控。

每年台南市有600萬元的TNVR浪犬貓結紮經費，上星期網路卻PO文指有人在1月29日寒流來襲時抓紮3隻幼貓，回放後2隻死亡，1隻生病奄奄一息被送醫搶救。市議員吳禹寰、陳昆和、盧崑福、李中岑、周麗津等人，8日聯袂舉行記者會，要求動保處擬定TNVR結紮門檻及罰則，避免無辜的浪孩冤死。

吳禹寰指出，這是場讓人痛心的記者會，因為上星期一則網路Po文，指控有人在1月底寒流不斷的天氣，抓紮了3隻巴掌大的小幼貓結紮，結果回放回去後，死了2隻，另1隻則感染了泡疹病毒，有1眼幾乎瞎掉了，還有嚴重的呼吸道感染及脫水；2月19日存活的小貓咪被救援時幾乎皮包骨，僅有900公克，身長30公分，命在旦夕，讓人質疑是否浪孩結紮政策是為結紮而結紮。

為讓大家了解這3隻遭結紮的浪孩有多小，吳禹寰還特地向愛媽借2隻於2月4日出生，身長僅23公分的小奶貓到現場對比，希望動保處重視早期結育並不適合TNVR。

陳昆和表示，對生命的尊重是人的價值，一個城市對生命的尊重為何，更是代表市民的水準。國外推動早期結育有其先決條件，台灣不能只取其皮毛，罔顧需配合的基本要件；浪孩結紮應該以生命能存活為考量，台南市必須盡速擬定出浪孩結紮的實施門檻與標準。

盧崑福也質疑冬天可以做浪貓、浪犬的結紮嗎？尤其小浪貓、小浪犬，他們本身對惡劣天氣與環境的適應力就比較差，加上飲食不足，也未注射過預防針，術後再回放，這麼小的浪浪結紮合適嗎？他們能再活下來嗎？站在人道立場、站在尊重生命角度，大家必須重視這個問題，他建議訂定自治條例規範。

李中岑則說，她的婆婆是愛媽，長期自費幫助浪犬結紮，迄今已超過200隻，抓紮時會避開孕犬及幼犬，因為不易照顧；她相信動保處也瞭解有人用結紮來賺錢，很多浪孩紮後回放死亡，甚至死在看不到地方，也有人為了救浪孩自掏腰包，但迄今動保處仍無法提出解決辦法，她希望能透過這場記者會共同來解決這個問題，動保處缺人就補人，缺錢就補經費。

周麗津也說，國外的早期絕育是限定在收容所內，這些小小幼犬貓被絕育是在收容所內，早已打過預防針與驅蟲除蚤，健康條件是良好的，甚至他們未來送養，直接到領養人家裡受到很好的照顧；但在野外生存的幼犬貓，就沒有這個環境與對待，一結紮完就回放，加上又是嚴寒的天氣，能存活下來真的不容易，這樣的TNVR會不會太殘忍了呢？

在網路PO文的賴瑞格也指出，他自己長期幫助浪孩，幼犬貓的免疫力低，結紮回放無法生存是非常嚴重的問題，他希望做浪孩結紮也要護生，而不是為結紮而結紮，更不是為了爭取更多的補助；這種將結紮當目的，不顧這些幼犬貓回放後生病死亡，是不負責任的做法，更違背良心。

(中時 )