瑞基（4171）新冠檢測產品需求暢旺，自結2月合併營收7,423萬元，年成長205％。公司表示，隨著產能擴大，且積極加速發展其他呼吸道相關疾病試劑，今年營運樂觀。

搶搭新冠防疫列車的瑞基，旗下新冠檢測產品在需求暢旺，也全面布局全球。歐洲目前代理商持續推廣中。亞洲方面，印尼需求強，持續下單；印度準備第二次當地測試；日本代理商規劃日本註冊事宜；中東持續穩定出貨，代理商積極拓展市場。台灣方面，2月因應年節備貨，出貨量成長。中南美洲方面，墨西哥與烏拉圭亦持續訂購試劑。

瑞基表示，因應新冠疫情現況，與疫苗問世後，未來世界人口開放流通後增加現場檢測需求，該公司也積極擴產以對。試劑因製程優化過程人力資源安排影響，產能於1月暫時性下修，2月已透過緊急加班滿足訂單需求。目前產能恢復基準，並逐步放大產能中。

市場方面，瑞基在人病市場將以新冠疾病為核心，加速發展其他呼吸道相關疾病試劑，同時與動物市場雙軌並進，深化全球佈局。

(工商 )