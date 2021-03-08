3月8號國際婦女節來臨，近年來婦女在職場專業領域表現亮眼，也有越來越多女性在機械、工程等領域闖出一片天！勞動部勞動力發展署除了積極開辦各類職訓課程，更祭出相關獎助措施，協助二度就業婦女輕鬆重返職場。

小貞大學日文系畢業後進入職場，先後從事餐飲業、安親班櫃台及作業員等工作，因為沒有專業技能，與另一半討論後看好精密機械產業前景，鼓勵她參加職前訓練學習一技之長。小貞於高屏澎東分署「電腦輔助創意設計與製造班」受訓期間態度積極、刻苦耐勞，也順利通過「電腦輔助立體製圖丙級」及「CNC銑床乙級」2張技術士證。

「女生的細心度及耐力更勝男生！」以往精機職類工作男性居多的刻板印象已被打破，近年來有越來越多女力崛起，搶進職場。從參訓前的一竅不通，因自己的好勝心，抱持著一定要弄懂精機專業知識與實務的決心，小貞讓自己歸零重新學習，成功翻轉職涯，結訓後錄取進期科技CNC銑床技員職務，未來期望更加精進，於產業界發揮所學。

發展署積極培訓二度就業婦女重返職場，去年度已協助1,849人，近幾年訓後就業率約達8成以上。為了讓婦女朋友安心受訓，除了補助100％訓練費用，符合資格者還可獲得每月基本工資6成的「職業訓練生活津貼」，最長可補助6個月，協助學員減輕參訓期間經濟壓力，歡迎有需求的民眾踴躍報名！

(工商 )