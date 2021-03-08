英國衛生單位周日指出，目前已經有約2200萬名英國人接受首劑新冠疫苗。
英國周日新增82名新冠死亡人數，較前一日的158名下降；周日單日新增確診數為5177名，低於前一日的6040名。整體疫情已經較數周前的天天逾5萬人大為減少。已接受第一劑新冠疫苗的人數，累計來到2221萬3112人。
英國從周一開始，讓學童得以重新回到學校上課。首相強生(Johnson)周日指出，此標示著生活重返常態的第一步，只有在全體民眾共同壓低新冠感染率的努力下，才有可能。
強生在上周公布英國鬆綁的路線圖，最後一階段將解除所有社交接觸的限制，預計將不會早於6月21日。
首相表示，重新開啟學校標示著全國打擊病毒的共同努力，由於每個人的決心，才能讓大家更接近於正常生活。
政府指出，許多中學和大學也開始邀請學生參加新冠檢測，能快速獲知結果，上周有近100萬人進行檢測。
英國公共衛生局(PHE)官員Hopkins則於周日指出，新冠變種病毒在未來幾周應該不會延緩英國鬆綁計畫；不認為未來三到五周內會改變情況，非常地不可能。PHE會仔細觀察從其他國家進入英國的新變種病毒，將會為秋季作好防範準備。
(時報資訊)
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