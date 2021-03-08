原料藥大廠台耀(4746)下午舉行法說會，在說明針劑產線時提到，適合蛋白質藥和小分子藥將會在5月中開始充填，對於市場最關注的是否會替台灣製的新冠疫苗做生產充填的問題，台耀並未正面回應，僅簡短回應，自家針劑產線很適合做生產充填，這個是有可能的！

台耀近2~3年來重點投資放在針劑廠，今年起將開始對營運做出貢獻，最早一條產線會在3月中會開始運作，另外一條大的產線，適合蛋白質藥和小分子藥針劑，預期將會在5月中開始充填，而另一條產線小量適合做臨床，將在第4季會開始生產。台耀有信心，針劑廠陸續加入生產，將成為公司未來營運再創高峰的一個點。

至目前為止，台耀手上膽固醇磷酸鹽結合劑訂單已拿到全年度7成以上，維他命D衍生物訂單也超過全年度的5成以上，至於呼吸系統止咳藥的訂單，由於是新冠肺炎的基本止咳藥物之一，銷售也有增加的趨勢，台耀對今年營運表現樂觀以待。

台耀2020年全年合併營收30.75億元，年增11.6%，毛利率30.73%，年增0.82個百分點；營利率0.91%，年增0.02個百分點，稅後純益約4億元，EPS3.78元。

台耀2020年雖有獲利，但是並不會配發股利，公司表示，後續仍有重大的資本支出，包括5億元做針劑收尾的投資，還有目前製程優化的修護和調整，因此是不會發股利的。至於今年是否會處分轉投資台康生技(6589)的計劃，台耀則是說，看好台康的未來，但公司有資本支出的計劃，會看情形再來安排是否處分。

(時報資訊)