日本央行前幾天出來喊話，市場也了解日本政府對公債殖利率要保持低位的態度後，加上美國1.9兆美元紓困案順利在參議院過關，日股早盤也以強勢上漲姿態開出。但稍後賣壓出籠，使得兩萬九關卡得而復失。午盤之後更是豬羊變色，最後日經225指數收28,743.25點，下跌121.07點，跌幅0.42%。東證股價指數收1,893.58點，下跌2.6點，跌幅0.14%。

Monex證券表示，三月底就是2020財年結束時間，市場也從最近反彈中，先獲利出場調節部位。

這波反彈是2月日股曾來到30年新高三萬點位置，當時市場正處於對景氣復甦樂觀與新冠疫苗推廣順利當中。

然而，過去幾個交易日日股開始出現頭部，因受公債殖利率上揚，投資人擔心日央行會實施緊鎖政策。

Monex證券指出，市場憂心美國利率前景下，日本央行對購買ETF(指數股票型基金)又舉棋不定。

Uniqlo品牌擁有者迅銷(Fast Retailing)跌1.66%，軟銀集團(SoftBank Group)也跌2.36%。晶片測試設備廠愛德萬測試(Advantest)更是大跌3.38%。

辦公室設備製造商理光(Ricoh)重挫6.27%，是日經裡跌得最兇的一檔。

武田製藥（Takeda Pharmaceutical）漲3.91％，這家日本最大藥商表示，已遞件日政府並尋求莫德納(Moderna)新冠疫苗緊急使用權。

日本製鐵（Nippon Steel）漲3.32％，這家日本最大鋼鐵生產商指出，由於日本內需減少與中國大陸激烈競爭，將進一步削減產能。

帝石(Inpex)，這家日本最大石油與天然氣勘探商漲4.56％，因原油價格漲至一年多以來最高價位。

在東證核心30中，漲幅最大為武田製藥，其次是東京海上控股 (Tokio Marine Holdings)漲3.72％。

同時，日本電產(Nidec)大跌5.72%，任天堂(Nintendo)也重挫3.69%，是東證核心30中，表現最遜色的前兩檔個股。

(時報資訊)