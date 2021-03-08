近來有民眾發現，台南科學園區的迎曦湖中小島，黃昏時分都會飛來白鷺鷥棲息，越晚越多，細數竟有近百隻，工業區內還有那麼多鳥兒，讓人嘖嘖稱奇。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南科學園區的迎曦湖是南科最知名的地標，有巨大的「迎賓彩帶」裝置藝術，搭乘高鐵的旅客經過時都能看到，也是鄰近社區民眾休閒散步與約會的最佳場域，最近湖中的小島上，有民眾目擊近百隻白鷺鷥棲息樹上的壯觀場景，在工業區內有這景象讓人嘖嘖稱奇，南科管理局表示，應是生態環境營造有成所致。

近來每到黃昏時分，就有民眾發現湖中小島陸續有白鷺鷥從遠處飛來，最後在小島綠樹上的枝幹停歇，綠色枝葉上白點群聚，相當壯觀，不少人從沒看過白鷺歸巢景象，很是新奇，也有小朋友會好奇發問，為何這些白鷺鷥每到傍晚就會聚集休息，差點沒把父母親問倒。

這一大群白鷺鷥每到下午5點過後，就陸續飛來，原本只是零星幾隻，隨著太陽西下，數量越來越多，入夜時分，群聚的白鷺鷥散佈在湖中小島的樹木枝幹上，黑夜中透著點點白色，像是樹上長滿果實，很是有趣。

南科管理局表示，園區種樹綠化多年，光是阿勃勒就種了2500多棵，花季盛開時相當漂亮，在迎曦湖周邊就有不少，而湖中小島當初建設時也種了20多棵樹木，南科發展迄今也有20年，小樹已經長成大樹，加上與外界隔絕不受干擾，園區僅會定期派人搭船到島上清除雜草，加上近年為營造生態復育螢火蟲，讓食源不虞匱乏，才會吸引鳥類棲息，也是對園區生態肯定。

(中時 )