衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉在韓國留學的女兒曾以琳，去年返家途中遭酒駕駕駛撞上身亡，南韓檢方今8日對肇事者求處6年徒刑，一審將在4月14日開庭宣判，對檢方的求刑，曾慶暉表示非常難過，指台灣若酒駕再犯致人於死，處無期徒刑或5年以上徒刑，相較之下韓國的判決太輕了，無法真正遏止酒駕的行為，深感遺憾。

曾以琳去年11月在韓國遭酒駕車輛撞死後，曾以琳的親友透過韓國青瓦台「國民請願」問政平台發起聯署，希望加重酒駕刑責，5天內就達到20萬人連署門檻，今首爾中央地方法院開庭，檢方要求對52歲肇事者處以6年有期徒刑。

據媒體報導，檢方指肇事者過去曾2度因酒駕遭判罰金，這次犯行更重大，因此做出以上建議，依韓國2018年通過新規，酒駕致死刑責為3年以上有期徒刑或無期徒刑，曾以琳的求刑相較一般韓國酒駕案件算重懲。

不過消息傳回台灣，曾慶暉透過院方轉達難過和遺憾，曾慶暉說，韓國政府並沒有重新修法加重酒駕刑責來保護人民，並舉台灣為例，若酒駕再犯致人於死，處無期徒刑或5年以上徒刑，相較之下韓國的判決太輕了，無法真正遏止酒駕的行為，深感遺憾。

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(中時 )