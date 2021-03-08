放在家門外的鞋子常常引起鄰居間的糾紛，一名女網友表示，最近穿鞋時發現，鞋子深處有一塊濕的，而且最奇怪的是，同一雙鞋總是只有右腳濕，覺得很詭異，引起網友熱烈討論，有人懷疑，可能是有「戀鞋癖」的人，對她的右腳做了變態的舉動，「光想就覺得噁心」。

原PO在《Dcard》發文指出，前陣子早上要出門去上課的時候，穿鞋時發現襪子濕掉了，後來仔細一看是鞋子的深處，靠近腳趾頭的部分有一塊濕的，其餘地方都是乾的，後來第二次穿的時候，發現鞋子裡面又濕掉了，而且同一雙鞋都只有右腳濕。

女網友PO出鞋墊，上面有明顯的黃色水漬。(圖/截自Dcard)

她並PO出放在家門外的五層塑膠鞋架，指出總是第2層的那雙鞋出事，強調鞋架並沒有漏洞，就算漏水也不太可能濕到第二層，無奈住處沒有監視器，無法探究原因，而且濕了兩遍都是右腳，讓她覺得很詭異，想問大家有沒有類似經驗？

從照片中可見，原PO的五層鞋架中幾乎都是白鞋，其中第二層放的是一雙米白色的休閒鞋，鞋墊靠近腳趾前端的部位有兩個比拇指還大的黃色汙漬，並不像是從外面被雨淋濕的樣子。照片曝光後，引起網友熱議，紛紛回應「戀足癖？」、「喜歡女生腳的氣味」、「是不是有人X在裡面…」、「這也太可怕了」、「你有聞看看嗎？」、「光想就覺得噁心」、「趕快把鞋子放回房間」。

有網友質疑會不會是天花板漏水？不過馬上有人說，天花板漏水的話，腳尖的部分一定也會濕。還有網友指出，之前《Dcard》也有過女生懷疑有人把精液射在她鞋子裡的案例，最後還真的有抓到人，建議原PO 鞋子不要放在外面，除了避免被陌生人亂動之外，不肖人士也可能用鞋子來判斷你在不在家。

只聞不偷！「品鞋哥」鎖定女鞋塞臉狂吸

(中時新聞網)