高齡社會來臨，娛樂教父王偉忠監製的《明星養老院》舞台劇，將在台中國家歌劇院登場，劇中以輕鬆幽默的手法，探討面對人生下半場，如何再找回生命的光環。王偉忠8日在台中市的記者會中表示，現在是高齡社會，大家都要學習如何與老人家一起生活及「如何老？」。

去年底在高雄演出《明星養老院》，將在4月2日及3日移師台中國家歌劇院登場，資深製作人王偉忠帶隊於8日在台中市舉辦演出記者會，分享舞台劇製作趣事與劇中精彩片段。

《明星養老院》集結多名金鐘獎得主及全能藝人群，包括跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈及金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典，音樂劇演員黃浩詠等卡司，飾演一群曾經紅極一時的明星，同住在「明星養老院」的生活點滴。

王偉忠長期與藝人明星一起工作、相處，逐漸邁入熟年的他，思考著「人該如何學習老？」、「如何活得精采」等課題，而做這齣「熟齡族」看的戲，透過明星的故事回憶過往美好時光，讓生命再度發光發熱。

王偉忠表示，現在是高齡社會，幾乎每個家庭都有高齡長輩，大家都要學習如何與老人家一起生活及思考自己要「如何老？」，透過明星的故事回憶過往美好時光，讓生命再度發光發熱。

在劇中飾演院長的方文琳說，舞台劇的演出不能NG重來，她曾懼怕忘詞，壓力大到在高雄首演前晚急Call王偉忠哭訴「想放棄演出」，當時王的「人生沒有完美的，只要實實在在的唱一首人生的歌」等一席話，才讓她有信心站上舞台演出。

(中時 )