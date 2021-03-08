農曆年後工作機會多，不少人會選擇在這時間點跳槽，根據1111人力銀行調查顯示，有72.1%上班族正在轉職的路上。原因不外乎「追求更好的薪資」、「轉職跑道」、「年終領不好」、「無法升遷」及「產業不景氣/前景不佳」。

就有網友發文請教「主動聯絡去面試的公司，是不是都是屎缺」？在網路上引發熱議，也勾出不少人的實戰經驗。

有網友回覆「不一定是屎缺 但大多數來的不外乎都是屎缺」、「90%都是垃圾職缺」、「遠離產線就好啊！還好我IT」、「作業員的話就別說了」。

不過也有人持正向看法，建議原PO應該勇敢嘗試，至少可以賺到面試經驗沒損失，「看公司 我也被主動找上的，沒想到各方面都很優....還在ptt上被列為幸福企業....超爽」、「可能是這專業領域人很少，這份工作一直等不到有專業背景的人來只能主動出擊」、「還是可以去啊 你就先去上網查面試評價 如果還行就當增加面試經驗」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不少人都想藉由轉職來獲得較好的薪資水準，期盼跳槽後薪水往上墊高4,827元，但其中並非全無風險！根據1111調查發現，有高達88%上班族在面臨轉職時倍感壓力，最擔心誤踩職場地雷，包括「工作內容不符」、「談定的薪資有落差」、「加班時數長」、「同事不友善」及「主管刁難」。建議上班族在採取轉職行動前，必須謹慎評估，才不會因誤解再度閃退，造成職涯上的NG記錄。

1111人力銀行2月份資料庫有50.6萬個工作機會，相較去年同期，明顯增加1.9萬個工作機會，顯見景氣好轉帶動企業徵才信心逐步上揚，整體就業市場氛圍有利於求職者，建議打算換工作或是想轉換跑道的人，積極的求職態度有助於找到合適位置。

(中時新聞網)