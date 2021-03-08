海巡人員表示不排除「永裕興18號」漁船突然遭遇大浪將船上人員捲入海中。（圖：海巡署提供）

海巡署「巡護8號」長時間戒護協助拖船將蘇澳籍「永裕興18號」漁船拖帶抵蘇澳港。（圖：海巡署提供）

蘇澳籍「永裕興18號」漁船去年12月30日在夏威夷中途島附近海域失聯，國搜中心協請美方就近搜尋確定位置，海巡署「巡護8號」與北太平洋就近作業的「億榮18號」會合，1月31日登船未尋獲船長以及9名漁工，經由3艘拖船接力拖帶，本月8日返抵蘇澳港，現正由海巡人員採證。

海巡人員表示，船上台籍船長以及9名印尼漁工下落不明，不排除是航行中突遇大浪，將船上所有人員捲入海中，至於確定原因，將交由宜蘭地檢署後續調查。

海巡署「巡護8號」船自1月11日出港，全速行航行18日後，1月29日與我國漁船「億榮18號」及「永」船會合，31日6時許趁現場海象好轉之際，「巡護8號」船登檢小組著全套防護裝備登船，發現「永」駕艙及通訊設備毀損，機艙積水，未尋獲台籍船長及9名印尼漁工下落。

「永」船自發生意外後，儘管船上無人、船隻毀損，但因船牌價值上億元，船東委由附近作業船隻「億榮18號」、「億榮3號」、宜蘭縣政府「宜安6號」等3艘拖船拖帶，途中因風浪過大，「永」與拖船的纜繩斷裂5次，經2個月的長途跋涉，今終於抵達蘇澳港。

海巡署表示，因「巡護8號」船往返航行天數長達44天，超出油、水及糧食存量的安全範圍，另調派「巡護9號」船於2月7日出發，2月16日抵達現地交接，持續戒護至今。

(中時 )