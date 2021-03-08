交通部上周預告修正「航空器飛航作業管理規則」草案，首度將機組員在機艙上或國外執勤時違反防疫規定的行為，納入《民航法》開罰，個人罰6萬至30萬元，航空公司罰60萬至300萬元，交通部預計近日正式實施。

機組員飛長程航班或入境他國，中央流行疫情指揮中心有明確的檢疫規範，只要在國內違反檢疫規定者，可依《傳染病防治法》開罰，但是在機艙上或外站違規，無開罰依據，均由航空公司自行處置。

民航局特別修正「航空器飛航作業管理規則」，新增規範中央流行疫情指揮中心成立期間，航空公司應確保飛航組員、客艙組員、簽派員及維護人員等相關飛航作業人員於執勤期間，遵守民航局依指揮中心的防疫健康指引原則，訂定及公告的管理措施，違反規定者，可依《民航法》處罰。

民航局表示，對個人違規罰6萬至30萬元，航空公司違規，罰60萬至300萬元。新規定預告期為4天，待交通部近期公告實施。

根據「機組人員健康管控措施」，執行國外過夜任務時，有20多項規定應遵守，如：全程戴口罩並有全套防護裝備、組員專用廁所、外站住宿期間原則同樓層1人1房且禁離房間及訪客（特殊情況須經同意）、公司專責偵測外出及訪客、組員每日報告行動及健康，外站旅館名冊報民航局備查等。

(中時 )