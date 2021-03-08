37歲吳男上個月27日駕車行經三重區忠孝路時未禮讓直行車，撞飛騎乘機車的72歲資深健美教練丘男，丘男頭部重創送醫後不治，新北市議員彭佳芸日前辦理會勘檢討表示，該路口車禍頻傳，去年至今已發生19件大小車禍，交通局表示，將於該路口畫設左轉導引線，預計本月底施作完成。

據了解，遭撞的丘男是名資深健身教練，曾於1967年奪得台北健美先生公開賽冠軍，更曾獲得台灣體育界最高榮耀的「國光體育獎章」，曾擔任亞洲世界級健美裁判、教練資格，並多次應聘擔任裁判接受媒體採訪，丘男在三重地區開設健身院執教。

27日中午12時許，丘男騎乘機車去買水果，沿著三重忠孝路一段往二段方向行駛，行經自強路口時，對向由37歲吳姓男子所駕駛的轎車，未禮讓直行的丘翁先行，便左轉自強路三段，撞上丘男，丘男頭部重創送醫後不治。

新北市議員彭佳芸表示，該路口去年造成人員受傷或超過24小時死亡交通事故多達11件，另發生五件車損事故，上述資料還不含未報案的黑數，而今年才短短三個月不到，又發生一件死亡車禍和兩件人員受傷車禍，該路口該謹慎檢討安全措施。

交通局交安科長林昭賢表示，檢討該事件，發現是肇事車輛未到中心直接轉彎，加上車輛死角，才發生憾事，會勘後將在該路口四個方向畫設左轉導引線，避免左轉車急切、引發事故，工程預計本月底前完成，提醒民眾，未按導引線轉彎會開罰，轉彎應該要放慢車速，避免發生不幸的意外。

(中時 )