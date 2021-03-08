大陸全國人大常委會委員長栗戰書表示，今後一年全國人大的主要任務有6點。其中第一點就直指香港，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠。值得注意的是，報告中對台灣問題隻字未提，資深涉台人士指出，這代表大陸目前先集中精力解決香港問題，暫時還不會針對台灣問題制訂相關法律。

大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議今天下午3點在北京人民大會堂第召開第二次全體會議，全國人大常委會委員長栗戰書向全體代表做《關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告》。

栗戰書今天下午宣讀的報告為簡短的「口頭版」，人大官網稍晚還會公佈詳細的報告全文。

栗戰書表示，今後一年的主要任務，常委會工作的總體要求是：在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，緊緊圍繞「十四五」規劃和2035年遠景目標謀劃人大工作，依法行使立法權、監督權、決定權、任免權，發揮好在全面建設社會主義現代化國家中的職能作用。

栗戰書表示，在全面建設社會主義現代化國家新徵程上，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，把憲法法律賦予的職責履行好，把黨和人民交給的任務完成好，以優異成績慶祝中國共產黨成立100週年，為實現中華民族偉大復興中國夢不懈奮鬥。

栗戰書接著提出六項工作重點：

一、切實加強憲法實施和監督，維護憲法尊嚴和權威。維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

二、切實加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，不斷提高立法質量和效率。堅持系統觀念，堅持急用先行，統籌立改廢釋纂，發揮人大在立法工作中的主導作用，積極推進重要領域立法，健全國家治理急需的法律制度、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。

根據立法工作計劃，初步安排審議45件法律案，還提出了近20件預備項目。繼續實施強化公共衛生法治保障立法修法工作計劃。健全國家安全法治體系。圍繞建設現代化經濟體系、促進科技創新健全相關法律制度。完善民生保障、教育文化、社會治理、生態環保急需的法律制度。及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等新技術新應用領域的相關法律制度。加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

適應立法新形勢新要求，必須豐富立法形式，堅持既要搞「大塊頭」，又要搞「小快靈」，適時啓動條件成熟領域法典編纂工作，針對實際需要以「小切口」形式推進立法。

三、切實加強監督工作，確保國家機關依法履行職責。監督工作要圍繞黨和國家中心工作來開展，推動做好「六穩」工作、落實「六保」任務，為順利完成改革發展穩定各項目標任務發揮職能作用。

根據監督工作計劃，預安排了29個監督項目。做好計劃、預算執行監督和決算審查，做好專項工作監督，檢查企業破產法、畜牧法、中醫藥法、消防法、固體廢物污染環境防治法、公證法等法律的實施情況。

四、切實加強代表工作，更好發揮代表作用。強化代表對常委會和專門委員會、工作委員會立法、監督、對外交往工作的參與。提高代表議案和建議工作水平。支持代表密切聯繫群眾。實施新修改的選舉法，做好全國縣鄉兩級人大換屆選舉工作。

五、切實加強人大外事工作，深化和拓展各層級各領域交流合作。

六、切實加強自身建設，夯實履職的思想政治組織基礎。

(中時 )