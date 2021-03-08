梅根接受歐普拉專訪，證實被英國王室噤聲。

梅根（Meghan Markle）在美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪中證實被英國王室噤聲，要對許多事保持緘默，她也透露嫁進王室最大的遺憾就是相信王室會保護她，控訴王室為了保護其他成員不惜說謊。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日星報》（Daily Star）報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於洛杉磯當地時間7日傍晚5時播出哈利王子與梅根接受歐普拉專訪的2小時節目內容，除了爆料王室在亞契（Archie）出生前擔心他的膚色會有「多深」外，梅根更證實了被王室噤聲。

歐普拉在節目上逼問梅根是否刻意保持沉默，或者被噤聲，她回答「後者」。梅根指出，自從和哈利交往的消息公開後，包括自己、家人、朋友在內等身邊所有人都被下達明確指令，永遠都要對外回答「沒有評論」，她說自己照做了所有指令，因為同一時間，王室也向她保證「我們會保護你」。

她回憶就算後來媒體開始出現一些不好的報導，朋友們開始對她提出警告，她也安撫友人們「不用擔心」，「我受到保護。」

梅根說她是這麼相信著，一直到結婚後事情才開始惡化，她才意識到自己沒有受到保護，「他們會為了保護其他王室成員而說謊，卻不願意為了保護我和我丈夫而說出真相。」

她也提到待在英國時自己有多麼的寂寞，因為王室總是告訴她什麼不能做，否則會有什麼後果，例如她不能和朋友外出午餐，所以她好幾個月沒有離開過屋子。

歐普拉反問梅根是否覺得沒有受到王室、君主制等這些權力的支持？她說人們一般難以分辨兩者之間的區別，因為這是個家族事業，有王室家族，也有運作這個體制的人，她強調女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一直以來都對她很好。

當被問及嫁進王室有什麼遺憾時，梅根回應自己的一個遺憾是相信王室會保護她的說詞，「我對相信這件事感到後悔」，「如果我知道不會發生的話，我將能做更多事情。」

梅根也澄清先前外界指她為了嫁進王室做了很多功課的報導，強調自己「很天真地」嫁進了王室，因為成長過程中對王室認識不多，不僅先前沒調查過哈利及王室，也完全不了解王室在職成員（working members）的工作將包含哪些，指出從沒有浪漫地想像過嫁進王室的生活，但是強調美國人對王室成員的了解就是像童話故事中讀到的內容一樣，她稱自己和哈利的經歷比任何童話故事都還要偉大，稱哈利同意搬到洛杉磯是救了她一命。

(中時新聞網)