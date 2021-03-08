找工作最重要的除了薪資以外，福利是否夠吸引人，也是求職者看重的條件之一。然而，每個員工的喜好不盡相同，如何提供讓大家都滿意的福利，令不少公司傷透腦筋。部分企業因而推出自選式福利制度，打破過往單一、制式化的福利內容，讓每位同仁都可自由選擇符合自身需求的福利項目。

全球共有2萬3千名員工的矽品精密工業，曾獲樂活職場、友善職場、運動企業、平權職場等肯定，除了具競爭力的薪酬獎金，提撥月績效、季績效獎金給員工之外，也設計了綜合票券的自選式福利制度，員工可由網路系統查詢各項福利資訊，於福利金額度內自行規劃運用，亦不定期號召員工「不當勞工當義工」，以吸引、培育、激勵認同矽品文化的優秀人才，一起為更好的未來而努力。

工業物聯網領導廠商研華科技為回饋同仁，特別創設「ABLE Club研華美滿人生平台」，每個員工都有ABLE點數，年資越長、點數越多，可於平台上使用點數自選福利，包含旅遊、親子活動、手做體驗、電影包場、藝文欣賞、餐券等。

而為兼顧工作與生活平衡、鼓勵同仁發展自身興趣，並促進同仁與眷屬們的交流，公司亦補助社團經費，邀請員工自組社團，目前已有籃球社、單車社、路跑社、美學社等20多種社團，範圍廣及運動、樂活、慈善與藝文面向，多樣化的社團選擇，不僅帶起運動風氣，也凝聚同仁的向心力。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了鼓勵企業以好福利吸引人才，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，只要登入會員，上網投出心目中的幸福企業，即有機會抽中1萬元，而為了鼓勵求職者找到合適工作並久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並找到工作就能申請，任職滿三個月即可獲得1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)