光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單「呷好倒相報」將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署今指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。其中游明昌是駐日代表謝長廷大舅子。

檢調發現，2019年5月，美商達爾公司計畫透過台灣子公司台灣達爾，欲併購股票上市的分離式元件廠敦南科技。敦南公司於同年8月9日在公開資訊觀測站公告這起重大消息。2019年11月台灣達爾以每股42.5元併購敦南，敦南即下市。

但宋恭源卻利用此一利多訊息，與女性友人單雅文，於禁止交易期間利用假外資交易，於2019年7月以SF公司透過GSI公司名義直接買入1萬165張敦南公司股票，迄至去年10、11月間，台灣達爾公司執行收購敦南公司股票時全數售出，宋恭源及單雅文藉由前述假外資交易從中賺取價差約6000萬元。

單雅文獲悉本案重大消息後，另分別轉告妹妹單蕙文、香港高盛主管阮昱方及友人胡曼玲。單蕙文於2019年6月至8月間買入410張敦南公司股票，賺取擬制性價差約339萬元。阮昱方於108年7月間買進138張敦南公司股票，賺取擬制性價差約107萬元。胡曼玲於108？7月至8月間，買進140仟股、賣出50張敦南公司股票，賺取擬制性價差約60萬元。

另宋恭源透露台灣達爾公司收購敦南公司之計畫予友人游明昌、王彩霞夫婦，游明昌分別指示王彩霞及其子游翔曦大量買進敦南公司股票，王彩霞及游翔曦共同於2019年6月至8月間，買進353張敦南公司股票，並全數出脫持股獲利了結，實際賺取不法價差約300萬元。

(中時 )