永豐餘(1907)投控2021年持續育成子公司，繼續推動永道射頻技術、永豐實(6790)、永豐餘工紙上市計畫。其中，永豐實預計第二季送件、希望在下半年轉上市交易，永豐餘工紙則預計第三季進行釋股作業，力拚年底前完成公開發行、登錄興櫃交易。

永豐餘投控今日舉行媒體春酒，旗下多家子公司總經理首度同台亮相，包括永豐餘投控總經理暨永豐餘工紙董事長蔡維力、華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和、永豐餘工紙總經理吳添旺、永豐實總經理徐志宏、申豐(6582)總經理許志民、元太(8069)總經理甘豐源。

其中，去年10月27日登錄興櫃的永豐實，去年合併營收101.47億元、年減3.8％，雖為近4年低點，但毛利率31.89％、營益率15.23％雙創新高。加上業外認列處分收益挹注，使歸屬母公司稅後淨利跳增2.2倍至14.87億元，每股盈餘6.12元，雙創歷史新高。

展望今年，永豐實總經理徐志宏表示，公司將持續產品創新、在地化因應市場需求研發新產品。如旗下五月花品牌去年推出的「厚棒衛生紙」，為因應過敏體質民眾的擦拭需求，本月已推出紙質更柔軟、摩擦係數更低、並添加尤加利精萃的「舒敏厚棒衛生紙」。

徐志宏指出，永豐實規畫第二季送件申請上市，若進展一切順利，預期可在下半年轉上市交易。公司將在既有基礎上持續拓展產品領域，除了目前的個人家庭用紙及清潔用品外，並以中期推出個人用品、長期推出個人保養品作為發展方向。

至於以台灣及越南作為主要生產基地的永豐餘工紙，目前已是台灣前二大工紙、大中華區最大紙器供應廠。在台灣設有1座造紙廠及5座紙器廠，紙器年產能達5億平方公尺。越南則有北越2座、南越4座紙器廠，紙器年產能達6億平方公尺。

永豐餘工紙總經理吳添旺表示，由於東協各國擁有免關稅優勢，越南取得工紙原料相對容易。看準越南經濟發展前景，公司將根據產業聚落布局，目前正規畫評估在中越投資興建新紙器廠。

除了採用回收紙做為造紙原料，永豐餘工紙亦將製造過程中產生的餘料、排放水，以綠能科技轉換成符合環保標準的再生能源，如沼氣發電、SRF零燃煤鍋爐等，預期全數完工後可滿足3萬戶家庭用電需求，使永豐餘工紙未來不只靠紙賺錢，更要靠能源獲利。

蔡維力表示，永豐餘投控對永豐實營運後市「寄予厚望」，看好未來市場需求發展前景。對於永豐餘工紙的IPO進度規畫，預計在經過今年5月中董事會通過後，於第三季完成釋股作業、力拚年底前公開發行IPO、並登錄興櫃交易。

(時報資訊)